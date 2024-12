Igaunijas prezidents ir pārliecināts, ka kara viņa valstī nebūs

Uz jautājumu, vai tieši bailes no kara nav iemesls daudzu jaunu cilvēku lēmumiem pamest Igauniju, valsts prezidents pauda, ka nekur nebūs jābrauc, jo kara nebūs. “Esmu pārliecināts, ka mūsu vēlme aizsargāties ir diezgan liela. To pierāda pētījumi. Taču mēs nevēlamies to pārbaudīt praksē. Mēs nevēlamies pārbaudīt [NATO līguma] 5. pantu vai noskaidrot, vai cilvēki bēgs vai ņems ieročus un stāsies aizsardzībā. Mēs to nevēlamies, tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai neviens šeit neierastos un lai par to nebūtu pat domas”, sacīja Igaunijas prezidents.