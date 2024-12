Infografika Latvijā nabadzības riskam pērn bija pakļauta piektdaļa iedzīvotāju

Nabadzības riska novēršanā liela nozīme ir sociālajiem transfertiem, kas ietver gan valsts un pašvaldību mērķētu atbalstu, gan pensijas, kas veidojas no iedzīvotāju mūža laikā veiktajām sociālā nodokļa iemaksām. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, to ietekme uz iedzīvotāju ienākumiem ir nedaudz mazinājusies, min statistikas pārvaldē.

Dati iegūti no CSP 2024.gada ienākumu un dzīves apstākļu aptaujas, kas tika veikta no 31.janvāra līdz 30.jūnijam. Aptaujā piedalījās 10 500 respondentu vecumā no 16 gadiem no 6000 mājsaimniecību.