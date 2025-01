Jaunā gada pirmajā dienā pieķerti 10 dzērājšoferi un divi autovadītāji narkotisko vielu iespaidā

Vadīšana reibumā pa promilēm: no 0,2-0,5 promilēm bez attiecīga vadīšana stāža - viens autovadītājs, no 0,5-1 promilei: 2, no 1-1,5 promilēm: 3, bet no 1,5 promilēm: 6 autovadītāji.