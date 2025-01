Pasākumu ar uzrunu atklāja “Foruma LĪDERE” dibinātāja Solvita Kabakova , kura lika aizdomāties par to, ka dzīvojam pretmetu laikmetā, kur mīlestība mijas ar absolūtu vienaldzību.

Dažbrīd liekas, ka pasaule griežas ātrāk, cilvēki kļūst aizvien aizņemtāki, uz sevi centrēti un vienaldzīgāki. Notikumu nemitīgais virpulis ir notrulinājis mūsu sajūtas - empātiju, uzmanību.. Mēs paejam garām izsalkušam bērnam, raudošai māmuļai... Mēs pajautājam "kā tev iet", bet atbildi nemaz negaidām... Mēs redzam, ka kādam sāp, bet izliekamies to nemanām, jo aiziet garām ir visvienkāršāk...

Būt blakus, līdzi just, roku sniegt - tā ir cilvēcības mantra. Būt blakus bērnam, lai papūstu nobrāztu ceļgalu vai maigi noskūpstītu asaras no viņa vaigiem. Līdzi just un saudzējoši apskaut mūsu pusaudžus, kad pirmās lielās vilšanās plosa viņu jaunās, nenocietinātās sirdis. Nepaiet garām, pamanīt, uzklausīt mums svarīgos cilvēkus, ja sabrūk viņu sapņu pilis. Apstāties un roku sniegt mums vistuvākajiem..."