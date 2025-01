Russische ballistische Raketen auf eine europäische Großstadt, eingeschlagen bei einer U-Bahn-Station in Kyjiw. Wir lassen Kriegsverbrechen in Europa zu. Schulterzucken? Hilfe "zu teuer"? "Kann man nichts machen?" "Wegschauen?" Was sind unsere großen Worte zu Europa wert? https://t.co/5BAG5kIozU