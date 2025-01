Panama iesniegusi sūdzību ANO par Trampa draudiem atņemt kanālu

Panamas valdība vēstulē ANO ģenerālsekretāram Antoniu Gutērrešam atsaucās uz ANO statūtu pantu, kas liedz jebkurai ANO dalībvalstij "draudēt ar spēku vai to pielietot" pret citas dalībvalsts teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību.

Tramps pirmdien inaugurācijas runā atkārtoti pievērsās savām ekspansionistiskajām ārpolitikas iecerēm, paziņojot, ka ASV atgūs Panamas kanālu, pār kuru kontroli, kā viņš apgalvo, pārņēmusi Ķīna. "Mēs to neatdevām Ķīnai, mēs to atdevām Panamai," norādīja Tramps. "Un mēs to paņemsim atpakaļ."