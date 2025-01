Noskaties Lielais visurgājēju tests - no 1000 zirgspēku eksotikas līdz armijas apvidniekam.

Dzinējs nāk no "Ford" pikapa. Ar vienu pamata un vienu papildus degvielas tvertni lapsa var noskriet 700 - 900 km. Ja motoru sašauj, to var nomainīt kopā ar kārbu. Lai gan ātrums nav galvenais, "Fox" ir pārsteidzoši atsaucīgs un viegli stūrējams. Redzamība uz priekšu gan nav ideāla augstā priekšas dēļ, toties sēdpozīcija ir teju ideāla - kaut neregulējas ne stūre, ne sēdeklis!

Vinča noderēs neparedzētām situācijām. Ja reljefs pārsteidz "Fox" nesagatavotu, tas var izvilkt pats sevi, ko neviens no lepnajiem džipiem diemžēl nespēj - vismaz bez vinčas noteikti. Ja "Fox" uzdevums ir palikt pēc iespējas nepamanītam, "Can Am Maverick ", gluži otrādi, jābūt spilgtam un lecīgam.

Tajā ir tikai divas sēdvietas, no kurām neizkļūsi tik fiksi kā no "Fox" slidenajiem krēsliņiem. Toties tas prot braukt sacīkstēs un lekt pa gaisu, kur citu to nekādi neuzdrošinātos. Ieliekot drošības karkasu, ar to var braukt īstā rallijā, ne tikai minirallijā kā agrāk.