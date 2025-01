Viņš uzskata, ka vienīgais "efekts", kādu šie likuma grozījumi var dot pusaudžiem, ir vai nu nekāds, vai kaitējošs. Viņaprāt, tas varētu noņemt bailes no soda vai pamudināt uz lietošanu svārstīgos jauniešus. Vienlaikus šādas izmaiņas varētu arī veicināt lielāku pusaudžu iesaisti narkotiku tirdzniecībā, jo līdz ar dekriminalizāciju jaunieši varēs pārnēsāt mazus daudzumus "personiskajai lietošanai", nebaidoties no kriminālsoda, uzskata speciālists.

Viņaprāt, grozījumi drīzāk būtu vēlami attiecībā uz pieaugušiem, hroniskiem narkomāniem, jo no sabiedrības drošības un veselības viedokļa viņiem ir jēgpilnāk ārstēties slimnīcā, nevis uzturēties cietumā. Tāpēc nav saprotams, kādēļ Latvijā šie grozījumi virzīti tieši uz nepilngadīgiem pusaudžiem.

"Diez vai viņi šādus lēmumus pieņem, izsverot atšķirības starp kriminālu vai administratīvu atbildību. Turklāt pusaudži tikpat daudz kā no policijas, baidās arī no vecāku soda, kas netiek atcelts," spriež psihoterapeits. Viņš pauda, ka to var redzēt situācijās, kur pusaudži baidās meklēt palīdzību, ja ir pārdzērušies alkoholu, par ko kriminālsods nekad nav draudējis.