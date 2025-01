Pērn, 2024. gada 17. maijā Ķīpsalas izstāžu centrā vērienīgi un sirsnīgi tika aizvadīts nu jau septītais izaugsmes un iedvesmas pasākums “Forums LĪDERE”. Tajā pulcējās līdz šim lielākais klātienes dalībnieku skaits – vairāk nekā 3000 Latvijas aktīvo dāmu, padarot to par vienu no lielākajiem šāda veida pasākumiem Baltijā un vēl vienu Sieviešu dienu. Gaidot astoto forumu, kas notiks 16. maijā, piedāvājam ekskluzīvu iespēju - atskatīsimies uz visām iedvesmas lekcijām!

Aktrise atzīst, ka ilgi domājusi par to, ko stāstīt, ko būtu interesanti dzirdēt foruma apmeklētājām. "Un tad kādā agrā pavasara dienā, kad es sēju tomātus, lai tos audzētu uz savas pilsētas palodzes un vēlāk pārstādītu siltumnīcā laukos, sapratu, ka man ir jārunā par to, kas man pašai šobrīd ir svarīgs, un jācer, ka arī kādu no jums tas uzrunās.