Latvijā radīts digitāls dzemdes kakla vēža risku izzināšanas tests

Dzemdes kakla vēzis ik gadu tiek atklāts katrai sešpadsmitajai sievietei, un tā ir viena no biežākajām ļaundabīgajām saslimšanām sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Lai arī dzemdes kakla vēzi iespējams atklāt un ārstēt vēl priekšvēža stadijā, Latvijā saslimstība un mirstība no tā joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Turklāt pārāk bieži vēzis tiek atklāts vēlīnās stadijās. Viens no galvenajiem iemesliem – sievietes neapzinās, ka viņas riskam pakļauj dzīvesveids un citi, šķietami ikdienišķi faktori. Atzīmējot vispasaules Dzemdes kakla vēža modrības mēnesi, janvārī digitālais veselības jaunuzņēmums “Longenesis” sadarbībā ar “Merck Sharp & Dohme” (MSD) platformā skrinings.lv laidis klajā tiešsaistes testu dzemdes kakla vēža riska izzināšanai.