Tramps atjauno maksimāla spiediena politiku pret Irānu

Parakstot dokumentu, Tramps norādīja, ka tas ir ļoti stingrs attiecībā uz Irānu, un pauda cerību, ka to nenāksies daudz izmantot. "Es to parakstu, un man ir nepatīkami to darīt. Bet man tiešām nav lielas izvēles, jo mums ir jābūt stipriem un stingriem," sacīja Tramps.