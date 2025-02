Lūsis komentē Daugavpils skolotāji jūtas aizskarti, ka viņiem jāzina latviešu valoda

Tātad – pēdējā laikā vairāki krievlatviešu politiķi izcēlušies ar skaļiem, uz robežas ar pretvalstiskiem, izteikumiem. Šoreiz tie ir Andrejs Elksniņš no partijas “Sarauj, Latgale!” un Aleksejs Rosļikovs no “Stabilitātei!”. Ne mirkli nešaubos, ka šādu un līdzīgu tekstu daudzums, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, no abiem pieaugs ģeometriskā progresijā. Jo “ļaunie latvieši mūs apspiež” naratīvs ir vienīgais, ko viņi spēj piedāvāt saviem vēlētājiem.