Noskaties Par izmeklēšanas iestāžu sistēmas “remontu” daudz neskaidrību; IDB paliks neatkarīgs

Otra reorganizējamā VID izmeklēšanas iestāde – Nodokļu un muitas policija – tiks izdalīta atsevišķi un no nākamā gada nonāks finanšu ministra pārraudzībā. Diskusijas par to, ka tā drīzāk būtu pievienojama Iekšlietu ministrijai, notiek. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sola to izvērtēt šogad.