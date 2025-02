Viļņas "Romeo un Džuljeta" jeb traģiskā Barbaras un Sigismunds mīla

Barbara Radvilaite (Barbora Radvilaitė), ietekmīgās Radvilu dzimtas pēctece, tika apbrīnota sava skaistuma dēļ – 16. gadsimtā viņu uzskatīja par vienu no visskaistākajām sievietēm Eiropā. Viņas sirds piederēja Sigismundam Augustam (Žygimantas Augustas) – Lietuvas dižkunigaitim un Polijas karalim, kurš, spītējot visiem šķēršļiem, slepeni ar viņu apprecējās. Kad pasaule par to uzzināja, tas satricināja valdnieku galmus, jo pēc to laiku paražām valdniekam nebija ļauts precēt sievieti, kas nenāca no karaliskas ģimenes.