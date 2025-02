Armands Jaunzems par sevis iznīcināšanu kā protestu

Viņš neuzskata, ka sevi mīlēt vairāk par citiem būtu egoistiski, – tas ir vienīgais variants, kā veiksmīgi eksistēt. “Ja džeks pazaudē sevi attiecībās un domā tikai par otru, mēnešiem nav trenējies, saticies ar čomiem, kaut vai pats sev nopircis jaunas bikses, – kaut kas ir aizgājis greizi. Man tieši tā sākumā bija. Bet ja pats par sevi nedomāsi, kurš cits tad to darīs?” prāto Armands. Par to viņam atgādina arī pašnāvības mēģinājuma pieredze: Armands par savu nodomu pastāstījis ballīšu biedriem, kuri nav cēluši nekādus iebildumus.

“Tas tā, runājot par to, cik ļoti apkārtējie tevi mīlēs, ja pats sevi nemīlēsi,” viņš brīdina.

Kāpēc Armands savulaik nodevies destruktīvam dzīvesveidam? “Visi tie krāsainie mati, šņaucu, ko varēju, dienām ilgi negulēju... Un tikai tāpēc, lai pierādītu citiem, ka es varu darīt tā, kā gribu. Jo stulbs biju. Man nepatika, ka bērnībā biju ielikts tādos rāmjos, ar baznīcu un visu, nepaguvu pats padomāt. Kad 14 gados sāku domāt, man to neļāva. Negribēju jau maukt, kā maucu, tas ir pretīgi un netīri, bet tas bija kaut kāds protests. Tagad man ir daudz labāka protesta forma – neballēties ilgi, jo rīt ir treniņš un gara, forša diena! Agrāk protestēju, nedomājot par savu veselību un to, kā jutīšos, tagad – ar apziņu, ka neviens mani nepiespiedīs darīt to, ko negribu,” stāsta Armands.