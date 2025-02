Broks intervijā “de facto” stāsta, ka tikšanās ar premjeri esot ieplānota februāra beigās, un tikai pēc tās viņš sapratīšot, vai vēlme kaut ko iesākt esot domāta nopietni vai tikai “uz papīra”. “Jā, nu galvenais jau ir tās pilnvaras, kad īstenībā kaut ko var izdarīt. Tas ir būtiskākais. Vai tā ir aģentūra vai jebkāda cita veida struktūra... Galvenais jau ir tās pilnvaras īstenībā kaut ko izdarīt. Jo man ir aizdomas vienkārši, ka ierēdņiem pašiem sevi samazināt – tas tomēr līdz galam nav iespējams, ka tur vajag tomēr no malas kādus, kas ir neatkarīgs no tā visa un var paskatīties ar kaut kādu skaidru aci uz to vai uzņēmējdarbības kaut kādu pieeju,” klāsta Broks.