Taču, atšķirībā no Latvijas, citviet Krievijas pilsoņu īpašumi ir apzināti. Lietuvā to ir deviņi tūkstoši, Igaunijā – vairāk nekā 40 tūkstoši. Somijā, kur Aizsardzības ministrija ir bloķējusi vairāku objektu pārdošanu Krievijas pilsoņiem, to ir aptuveni 3,5 tūkstoši.