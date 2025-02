Ašeradens: Nodokļu celšana aizsardzības finansēšanai – pēdējais risinājums

Viņš norādīja, ka Finanšu ministrija (FM) šobrīd vērtē iespējas, kā un kurā gadā Latvija varētu sasniegt finansējumu aizsardzības vajadzībām 5% apmērā no IKP. "Šobrīd ticamākais scenārijs būtu 2028.gads," teica Ašeradens.

Jautāts, vai ir iecerēts palielināt nodokļus, lai kāpinātu nodokļu ienākumus, Ašeradens norādīja, ka šobrīd par to netiek runāts. "Tā ir pēdējā rezerve, ko mēs redzam," sacīja ministrs, piebilstot, ka šis jautājums tiks skatīts, ja nevarēs sasniegt attiecīgo mērķi, vai arī būs nepieciešams agrāk palielināt finansējumu aizsardzībai.

Jau ziņots, ka 2025.gadā aizsardzības budžets ir paredzēts 3,45% no IKP jeb 1,56 miljardi eiro. Savukārt nākamajā gadā Latvijas aizsardzības nozares budžetu plānots palielināt līdz 4% no IKP, bet tālākajos gados virzīties uz 5% no IKP.