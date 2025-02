Braže: NATO valstīm aizsardzības izdevumi jāpielāgo ģeopolitiskās situācijas realitātei

Viņa klāstīja, ka ASV un Latvijai ir vienots redzējums par lielākiem Eiropas ieguldījumiem savā drošībā un aizsardzības spējās. Tāpat Latvijai un ASV ir vienots redzējums, ka Eiropai jāattīsta drošības industrija un jāturpina ceļš uz pilnīgu enerģētisko neatkarību no Krievijas.

Pēc Bražes paustā, Latvija un ASV ir vienisprātis par to, ka NATO samitā Hāgā jāpanāk būtiski, taustāmi rezultāti, īpaši attiecībā uz ieguldījumu drošībā sliekšņa palielināšanu - vismaz 3,5% no dalībvalstu IKP. Iepriekš mērķētie 2% no IKP vairs neatbilst šodienas ģeopolitiskās situācijas realitātei, uzsvēra Latvijas ārlietu ministre.