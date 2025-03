Teikt vai neteikt? Notiks trešais diskusiju forums par hospisa aprūpes jautājumiem

““Teikt vai neteikt” nav tikai medicīnisks vai juridisks jautājums – tā ir dziļi cilvēciska dilemma, kas atklāj mūsu sabiedrības gatavību runāt par nāvi atklāti un cieņpilni. Bieži vien pacienti un viņu ģimenes saskaras ar situāciju, kad patiesība tiek noklusēta, domājot, ka tā pasargās no sāpēm, taču nereti tieši šī klusēšana rada vēl lielāku nedrošību un izmisumu. Mums jāiemācās runāt par to, kas ir neizbēgams, lai dotu iespēju katram cilvēkam to izprast, pieņemt un saglabāt savas tiesības lemt par to, kā pavadīt mūža izskaņu. “Teikt vai neteikt” nozīme atklājas tajā, ka pacientam tiek dota iespēja satikties ar savu diagnozi aci pret aci – nevis kā upurim, bet kā tam, kurš vēl var izvēlēties, kā aiziet,” skaidro “Hospiss LV” līdzdibinātāja Ilze Zosule.