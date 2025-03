Brazīliete, kura brīvi runā latviski, Laila Stancioff: es dzīvoju savu ceturto dzīvi

Pērn, 2024. gada 17. maijā Ķīpsalas izstāžu centrā vērienīgi un sirsnīgi tika aizvadīts nu jau septītais izaugsmes un iedvesmas pasākums “Forums LĪDERE”. Tajā pulcējās līdz šim lielākais klātienes dalībnieku skaits – vairāk nekā 3000 Latvijas aktīvo dāmu, padarot to par vienu no lielākajiem šāda veida pasākumiem Baltijā un vēl vienu Sieviešu dienu. Gaidot astoto forumu, kas notiks 16. maijā, piedāvājam ekskluzīvu iespēju - atskatīsimies uz visām iedvesmas lekcijām!

"Šodien es vēlos runāt par šiem pagriezieniem, kas veda mani tuvāk pie sevis, un es ceru, ka tie palīdzēs arī jums jūsu ceļā. Sāksim no sākuma... Es piedzimu Brazīlijā, katoļu, sešu bērnu ģimenē. Pie mums bija skaļi, stingri un dramatiski. Man ir krūzīte, kur teikts: es nekliedzu - es esmu brazīliete. Tētis stingri mums bija sarakstījis pa punktiem, kas katru dienu jādara - jāmācās valodas, jāspēlē ģitāra, mājas darbi utt. Es kā pirmais un visvecākais bērns to visu arī vienīgā darīju. Ar mammu man arī bija dramatiskas attiecības - kad viņa uzzināja, ka man 15 gados ir draugs, viņa jau sāka raudāt, sakot, ka es drīz jau būšu stāvoklī. Viņa veselu gadu mani nekad neatstāja mājās vienu... Septiņpadsmit gados es aizgāju no mājām, iestājos universitātē un meklēju ko vairāk dzīvē," savu lekciju iesāk Laila Stancioff.