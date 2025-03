Radio viļņi joprojām skan skaļi – to ik dienu ieslēdz seši no desmit Latvijas iedzīvotājiem, ziņo Kantar

Kā norāda Kronberga, analizējot šo klausītāju skaitu dažādās demogrāfiskajās grupās, lielākās klausītāju skaita izmaiņas ir vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem - par 7,8%, ar lielāko klausītāju skaita īpatsvara samazinājumu darbā un sabiedriskajās vietās.

Savukārt, salīdzinot radio klausītāju skaitu teritoriālā dalījumā, lielākais ikdienas klausītāju skaita samazinājums bijis Rīgas pilsētā - par 8,5%, īpaši to iedzīvotāju vidū, kuri radio klausījās vai dzirdēja fonā mājās un sabiedriskajās vietās. Savukārt lauku teritorijās ir mazākais klausītāju skaita samazinājums - par 2,6% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada.

Pētījuma rezultāti arī parāda, ka palielinās interese par raidierakstiem, jo klausītāju skaits, kuri atbildējuši, ka kādu no tiem klausījušies iepriekšējā nedēļā, pieaudzis. Tas saistāms ar to, ka raidierakstu skaits palielinās un to saturs kvalitatīvi pilnveidojas, norāda pētnieki.