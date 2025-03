Polija apsūdz bijušo aizsardzības ministru par valsts aizsardzības plāna atslepenošanu

Blaščaks ieņēma aizsardzības amatu nacionālkonservatīvajā valdībā, kas atradās pie varas no 2015.gada līdz 2023.gadam. 2023.gadā viņš daļēji atklāja 2011.gadā izstrādāto militārās aizsardzības plānu. Dokumentā bija izklāstīti plāni, saskaņā ar kuriem Polijas armijai Krievijas iebrukuma gadījumā jāatkāpjas no austrumiem rietumu virzienā līdz Vislas upei, kas plūst cauri Polijas vidienei.

Rīta pusē viņš platformā "X" pavēstīja, ka prokuratūra gatavojas viņu apsūdzēt par to, ka viņš atklājis pirmās Tuska valdības plānu bez cīņas atdot pusi Polijas teritorijas. "Es to darītu vēlreiz bez vilcināšanās. Man bija ne tikai tiesības [to darīt], bet arī pienākums," viņš uzsvēra.