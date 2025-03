Eksperts: Mājokļos 80% no kopējā enerģijas gala patēriņa veido siltumenerģija

Vairāk nekā pusē no visām Latvijas mājsaimniecībām, tostarp pilsētās līdz pat 70% apkure tiek nodrošināt no ārējā piegādātāja, tas ir, ar centralizētās siltumapgādes sistēmām. Savukārt ārpus pilsētām aina ir pretēja - individuālā siltumapgāde ir gandrīz 80% mājsaimniecību, raksta Latvijas Bankas padomnieks.

Mājsaimniecību tiešās SEG emisijas no mājsaimniecību sadedzināšanas iekārtām veido aptuveni 5,5% no Latvijas kopējām SEG emisijām, neskaitot zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, ieskaitot netiešās CO2 emisijas. Līdz ar to Jaunzems secina, ka no SEG emisiju samazināšanas viedokļa tiešā veidā mājsaimniecības nav "karstais kartupelis".