ASV gaisa triecienos Jemenas hutiešiem vismaz viens nogalinātais

Līdz šim ASV nav sniegušas nekādu konkrētu informāciju par objektiem, pret kuriem tiek veikti triecieni, lai gan Trampa nacionālās drošības padomnieks Maiks Volcs apgalvo, ka uzbrukumos iznīcināta hutiešu vadība, tajā skaitā grupējuma raķešu spēku komandieris. Grupējums gan līdz šim to nav atzinis.ASV gaisa triecienos Jemenas hutiešiem

Hutieši no 2023.gada novembra līdz šā gada janvārim notikušās kampaņas laikā ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbrukuši vairāk nekā 100 tirdzniecības kuģiem, divus no tiem nogremdējot un nogalinot četrus jūrniekus. Teroristu grupējums veica uzbrukumus arī ASV karakuģiem, taču līdz šim neviens no tiem nav cietis.