Otrdiena, 25. marts. Diena, kad zvaigznes mudina neklusēt!

Otrdiena ienesīs tev ideju plūsmu, iedvesmu un vēlmi izkāpt no rāmjiem, bet citi to var nesaprast. Darbā vari pārsteigt ar radošu pieeju vai piedāvājumu – tikai neaizmirsti to izskaidrot arī praktiski. Finansiāli – joprojām stabils posms, bet uzmanies no spontāniem tēriņiem, kas rodas garlaicības dēļ. Attiecībās tu esi draudzīgs un brīvs, bet partnerim var pietrūkt emocionālas tuvības – padomā, kā līdzsvarot abus. Seksuāli būsi oriģināls un pārsteidzošs – tu patīc, kad esi tieši tāds, kāds esi. Veselībā nepieciešams vairāk miega un klusuma – prāts ir pārslogots. Vakarā atslēdzies no sociālajiem tīkliem un esi ar sevi.