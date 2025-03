Eiropa plāno kritiski svarīgo izejvielu ieguves palielināšanu

"Eiropa šobrīd ir atkarīga no trešajām valstīm, lai iegūtu daudzas tai visvairāk nepieciešamās izejvielas. Mums ir jāpalielina sava ražošana, jādažādo ārējā piegāde un jāveido uzkrājumi," norādīja EK priekšsēdētājas izpildvietnieks uzplauksmes un industriālās stratēģijas jautājumos Stefans Sežurnē.

Šīs stratēģiski svarīgās izejvielas ir arī nepieciešamas ieroču ražošanā, un šo projektu mērķis ir nodrošināt to ieguvi, apstrādi un pārstrādi, ņemot vērā ES centienus palielināt investīcijas aizsardzībā, skaidro EK.

Tajā arī noteikts, ka līdz 2030.gadam ES jānodrošina 10% no katra materiāla ieguves vajadzībām, 40% no apstrādes vajadzībām un 25% no pārstrādes vajadzībām.