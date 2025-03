Krievija, iespējams, vilcinās ar miera panākšanu Ukrainā, uzskata Tramps

"Es ar to [darījumu slēgšanu] nodarbojos jau gadiem ilgi, ziniet. Es negribu parakstīt līgumu, es gribu it kā palikt šajā spēlē, bet varbūt es negribu to darīt, vispār... Es neesmu pārliecināts. Bet nē, man šķiet, ka Krievija gribētu, lai tas beidzas, un es uzskatu, ka [Ukrainas prezidents Volodimirs] Zelenskis gribētu, lai tas beidzas šajā brīdī," klāstīja ASV prezidents.