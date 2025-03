Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 12 izbraukumos

Šodien asinsdonorus no plkst.9 līdz 12. gaidīs Dubnas kultūras namā, Nākotnes ielā 1A. Tāpat asinis Rīgā ziedot varēs pie veikala "Rimi", Valdemāra ielā 112 no plkst.10 līdz 14.

Tāpat donorus gaidīs arī Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 1, no plkst.10 līdz 13.

Savukārt no plkst.10 līdz 14 asinis ziedot varēs Ventspils augstskolā, Inženieru ielā 101.

Otrdien notiks divi izbraukumi. Rugāju jauniešu interešu centrā, Kurmenes ielā 87a asinis varēs nodot no plkst.9 līdz 122. Savukārt specializētais autobuss no plkst.10 līdz 14 piestās Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13.

Trešdien VADC specializētais autobuss no plkst.10 līdz 14 piestās pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa". Ceturtdien asinsdonori tiks gaidīti Cēsīs, CATA Kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8, no plkst.10 līdz 14. Līdztekus specializētais autobuss no plkst.10 līdz 14 atradīsies pie tirdzniecības centra "Domina Shopping", Rīgā.