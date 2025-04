Sestdien izplatītā paziņojumā Pezeškiāns norādīja, ka Dabiri ir atstādināts no viceprezidenta parlamentārajiem jautājumiem amata “neattaisnojamas rīcības” dēļ — neatkarīgi no tā, vai brauciens ticis finansēts no viņa paša līdzekļiem.