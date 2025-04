"Associated Press" žurnālistiem un fotogrāfiem kopš februāra vidus liegta pieeja Ovālajam kabinetam un ceļošana ar prezidenta lidmašīnu "Air Force One", jo ziņu aģentūra nolēmusi Meksikas līci arī turpmāk dēvēt vispārpieņemtajā vārdā, nevis saukt to par Amerikas līci, kā to noteicis Tramps.