Valmieras novads apkopojis sirsnīgu abu iepazīšanās stāstu : "1949. gadā Mirdzas ģimeni pāršalca ļaunums – viņu un brāli no Rīgas, kā arī vecākus no savas iekoptās lauku saimniecības izsūtīja uz Tālajiem Austrumiem – Sibīriju. Pēc 23 pavadītām dienām vagonā abi izsēdināti kolhozā, kur bija auglīga zeme. [..] Alvi Lazdiņu kopā ar mammu un vecomāti 1949. gada 25. martā izsūtīja no Alūksnes apriņķa Annas pagasta “Āmaņu” mājām uz Amūras apgabalu. Mirdza iestājās feldšeru skolā un pēc tās beigšanas, viņu aizsūtīja uz medicīnas punktu tālu taigā apkalpot mežstrādniekus. Reiz bija gadījums, kad bija jābrauc uz barakām tālu izcirtumā, bet mašīnā bez šofera tikai viena brīva vieta, kurā jau sēž viens tīri glīts jaunietis. Neatlika nekas citas, kā sēsties viņam klēpī. Un šis jaunietis bija neviens cits kā Alvis. Nākamās tikšanās laikā, kad mežstrādnieku apmetnē bija izcēlusies gripa, Mirdza atkal sastapa Alvi. Alvim Mirdza bija “iekritusi” acīs, un viņš meklēja iespējas, kā satikt viņu, līdz beidzot abi sagāja kopā. Abi sapratuši, ka ir viens otram īstie, un nolēmuši reģistrēt laulību un sava ciema padomē Amūras apgabalā (tālajā Sibīrijā) 1955. gada 5. aprīlī reģistrēta Alvja un Mirdzas laulība."