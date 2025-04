Arī pirmdien Rīgā meklēts nezināmas izcelsmes smakas avots; šoreiz – Krustpils ielas apkārtnē

Lai noteiktu smakojošās vielas koncentrāciju un bīstamību, piesaistīta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rota, kas no kanalizācijas ūdeņiem paņēma paraugus, ko nodot laboratorijā. Notikuma vietā izveidots operatīvais štābs, kurā iekļauti pārstāvji no VUGD, Rīgas civilās aizsardzības pārvaldes, "Rīgas ūdens", NBS, Valsts policijas un pašvaldības policijas.