Noskaidroti FIZMIX erudīcijas konkursa uzvarētāji

Savukārt godpilno otro vietu ieguva Zemgales reģiona komanda "Eirodinamiskie" no Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Baibas Daģes vadībā. Trešo vietu ieguva Kurzemes reģiona komanda "Stellārie" no Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolotājas Ivetas Pirktiņas vadībā.

Latgales reģiona komanda "Cerība 2025" no Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotājas Tatjanas Garbuzas vadībā palika ceturtajā vietā, Rīgas reģiona komanda "Cognition" no Jūrmalas Kauguru vidusskolas skolotāja Kirilla Saļmanova vadībā – piektajā vietā, bet sesto vietu ieguva Vidzemes reģiona komanda "Zeta 21" no Madonas Valsts ģimnāzijas skolotājas Vijas Bebrišas vadībā.