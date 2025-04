ASV aizsardzības sekretārs Hegsets drīzumā varētu tikt nomainīts

Uz lūgumu to komentēt, NPR atbildi no Baltā nama nesaņēma, taču Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita gandrīz nekavējoties sociālās saziņas vietnē "X" paziņoja, ka NPR publikācija esot "pilnīga viltus ziņa, kas balstīta uz vienu anonīmu avotu, kam acīmredzot nav ne jausmas, par ko viņš runā".

Kā ziņots, laikraksts "The New York Times" (NYT), atsaucoties uz avotiem, svētdien ziņoja, ka aizsardzības ministrs Pīts Hegsets esot nosūtījis detalizētu informāciju par triecieniem hutiešu pozīcijām Jemenā uz kādas grupas tērzēšanas istabu ziņojumapmaiņas programmā "Signal", kurā bija viņa sieva, brālis un advokāts. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju Hegsets cita starpā atklājis to lidmašīnu F/A-18 lidojumu grafikus, ar kas veica triecienus hutiešiem.