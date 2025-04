Izraēlas izlūkdienesta vadītājs apgalvo, ka Netanjahu pieprasījis personīgu lojalitāti

Izraēlas izlūkdienesta "Shin Bet" vadītājs Ronens Bars oficiālajā iesniegumā tiesai apliecinājis, ka premjerministrs Benjamins Netanjahu pieprasījis no viņa personīgu lojalitāti konstitucionālās krīzes gadījumā, pirmdien vēstīja laikraksts "The Times of Israel".