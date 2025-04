"Rīgas ūdens" pērn strādāja ar zaudējumiem 18 miljonu eiro apmērā

Gada pārskatā minēts, ka "Rīgas ūdens" ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem pagājušajā gadā veidoja 37,087 miljonus eiro, kas ir par 4,1% vairāk nekā 2023.gadā, ienākumi no kanalizācijas pakalpojumiem veidoja 35,827 miljonus eiro, kas ir par 4,5% mazāk, ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem veidoja 1,642 miljonus eiro, kas ir pieaugums 2,2 reizes, bet pārējie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem veidoja 1,779 miljonus eiro, kas ir par 30,9% mazāk nekā gadu iepriekš.