Tiek norādīts, ka gan Baltā nama pārstāvji, gan Tramps pats burtiski ignorē to faktu, ka tieši Ukraina bija tā, kas martā piekrita ASV piedāvātajam pamieram, bet Krievija no tā atteicās. Turklāt Krievija pēc martā notikušajām sarunām ir palielinājusi uzbrukumu intensitāti pret Ukrainu, arvien biežāk pat ar ballistiskajām raķetēm uzbrūkot civiliedzīvotājiem, šādi demonstrējot nevēlēšanos sasniegt mieru. Tomēr, neraugoties uz to, ASV amatpersonas izvēlējušās izpatikt Kremlim, un vēlmē turpināt karu apsūdz Ukrainu.