Noskaties Liepāja gandrīz pazaudējusi piesaistītos Eiropas fondu miljonus

Savukārt “Saskaņa”, kas iepriekšējās vēlēšanās ieguva trešo vietu, esot opozīcijā, pārmet, ka valdošā vara novārtā atstāj Liepājas mikrorajonus. “Mēs zinām, ka tur SEZ valdē darbojas Liepājas domes spice. Es neredzu nekādas atdeves. Jā, nu, es priecājos, ka viņi tur saņem lielu atalgojumu, dāsnu. Bet kāds labums no tā liepājniekiem, kuri, piemēram, dzīvo šeit, Laumas mikrorajonā, kuri dzīvo Karostā,” vaicā Liepājas domes deputāta amata kandidāts Valērijs Agešins (“Saskaņa”).

Liepājas publiskais tēls vijas ap to, ka tā ir gan kūrortpilsēta, gan ražošanas centrs. Taču, neraugoties uz veiksmes stāstu, ko pilsēta cenšas radīt, no pašvaldību izlīdzināšanas fonda Liepāja līdzekļus joprojām saņem, nevis tajā iemaksā. Pērn Liepāja no šī fonda saņēma teju 14 miljonus eiro.