Ogre Egila Helmaņa gaumē: bez kritikas, bet toties ar pieminekļiem

Patlaban Ogres domē vairāk nekā puse deputātu (13 no 23) ievēlēti no Nacionālās apvienības, “Latvijas Zemnieku savienības” un Latvijas Zaļās partijas saraksta. Viņiem piebalso pa diviem deputātiem no “Jaunās Vienotības”, Vidzemes partijas un Nacionālās Savienības “Taisnīgums”. Opozīciju līdz šim pārstāvēja četri deputāti no Latvijas Reģionu apvienības un Kustības “Par!”.