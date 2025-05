Ekrānuzņēmums no video

Česlavs Batņa, Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas deputāts (AS)

Šonedēļ Saeima kā steidzamus pieņēma grozījumus par atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas vidējā izglītībā, taču skolās citu valodu mācīšanai pietrūkst skolotāju. Galvaspilsētā vēl arvien ir septiņas izglītības iestādes, kurās krievu valoda ir vienīgā otrā svešvaloda. Izskan smaga kritika Izglītības ministrijas virzienā gan par to, ka laikus nav gatavoti pedagogi, gan par to, ka skolās neļauj izņēmuma gadījumā stundas pārdalīt par labu, piemēram, latviešu valodas apguvei.