"Marketing Shake" atgriežas ar jaudīgu programmu un ekskluzīvām meistarklasēm

“Mārketinga tendences nāk un iet, taču uzticami, datos balstīti lēmumi ir digitālais zelts,” atgādina Zanda Šķēle, pasākuma organizatore un WE ARE VERY mārketinga un notikumu aģentūras vadītāja. Viņa norāda, ka dati tiek izmantoti, lai izprastu patērētāju vajadzības un paradumus, tādā veidā radot objektīvus lēmumus un personalizētu saturu. “Pasākumā apskatīsim ne tikai aisberga redzamo daļu un to, kā orientēties informācijas pārbagātībā, bet arī pētīsim, uzdosim jautājumus un diskutēsim.” Paralēli lekcijām, atspirdzinošiem dzērieniem un uzkodām dalībniekiem būs iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs un diskusijās, dibināt jaunus kontaktus un vienkopus satikt lektorus no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Čehijas un Francijas.