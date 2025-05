Cauri Salacgrīvai stiepjas A1 jeb Tallinas šoseja – viens no galvenajiem valsts autoceļiem. Pa to pēdējā gada laikā braukuši gandrīz 2 miljoni mašīnu, tas vidēji ir 5500 auto dienā. Šosejas garums Latvijā ir 101 kilometrs, un tā ir daļa no Via Baltica no Prāgas līdz Tallinai, vairāk nekā 1720 kilometru garumā, cauri piecām valstīm. 10 kilometrus no Igaunijas robežas šoseja šķērso Salacu.