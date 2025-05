Aivis Ceriņš: šobrīd es esmu viszemākajā punktā vēl joprojām...

Aivis arī nesen atgriezies no bīstamas ekspedīcijas “Pāri Ekvadorai pa ekvatoru”, kas kļuvusi par vienu no trakākajiem izaicinājumiem viņa dzīvē – fiziski, emocionāli un garīgi. Vai šis ceļojums bija ceļš pie sevis vai bēgšana no kā sāpīga? Šim un citiem jautājumiem mēs pieskarsimies sarunā – vienkārši, cilvēcīgi un patiesi.