"Kopumā naktī uz 10.jūniju ienaidnieks uzbruka ar 322 gaisa uzbrukuma līdzekļiem: "Shahed" tipa triecienlidaparāti un dažāda tipa bezpilota lidaparātu imitācijas no Kurskas, Šatalovas, Orlas, Miļļerovas, Primorskas-Ahtarskas; divas ballistiskās raķetes KN-23 no Voroņežas apgabala, piecas "Iskander-K" spārnotās raķetes no Kurskas apgabala," teikts gaisa spēku paziņojumā.