TVNET+ skaidro, kā Latvijas muitai veicas ar sankcionēto preču kontrolēšanu eksportā no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī par to, cik veiksmīgi izdodas apkarot dažādu sankcionētu preču ieviešanu no šim valstīm Latvijā. Tāpat arī, attiecībā uz kurām precēm vairāk tiek konstatēti sankciju pārkāpumi un kas notiek ar apturētajām kravām un tiem, kas organizē sankciju apiešanu.