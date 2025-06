Vienlaikus Lietuvā cigarešu kontrabandas īpatsvars pērn pieaudzis par 2,2 procentpunktiem - līdz 20% no kopējā patēriņa, kamēr Igaunijā kontrabandas cigarešu īpatsvars samazinājies par 4,2 procentpunktiem - līdz 7% no kopējā patēriņa.

Eiropā kopumā pērn visstraujāk kontrabandas cigarešu patēriņa īpatsvars pieauga Nīderlandē - par 10,2 procentpunktiem, sasniedzot 18% no kopējā patēriņa, seko Ungārija ar pieaugumu par 5,6 procentpunktiem - līdz 13% no kopējā patēriņa, Latvija ar kāpumu par 4,5 procentpunktiem - līdz 18% no kopējā patēriņa, kā arī Somija un Francija ar pieaugumu par 4,4 procentpunktiem - līdz attiecīgi 20% Somijā un 38% Francijā.

Savukārt lielākais kontrabandas cigarešu īpatsvara samazinājums 2024. gadā novērots Moldovā - par 9,2 procentpunktiem - līdz 1% no kopējā patēriņa, seko Bosnija un Hercegovina, kurā kontrabandas cigarešu īpatsvars samazinājās par 6,2 procentpunktiem, - līdz 2% no kopējā patēriņa, Grieķija, kurā samazinājums bija par 6,2 procentpunktiem - līdz 17,5% no kopējā patēriņa, un Ukraina, kurā samazinājums bija par 5,7 procentpunktiem, - līdz 16% no kopējā patēriņa.