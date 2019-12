Plastmasas eglīte pārdzīvos tavus bērnus un mazbērnus

Ja izmantojam iespēju pašiem nocirst vienu eglīti AS «Latvijas valsts meži» (LVM) apsaimniekoto mežu teritorijās, kaitējums videi netiks nodarīts, apgalvo uzņēmuma pārstāvis Tomass Kotovičs. «Mēs šobrīd esam nepilni 2 miljoni iedzīvotāju uz 3,5 miljoniem hektāru mežu, līdz ar to vienas eglītes nociršana dabai pāri nenodarīs, bet tie, kas vēlas būt īpaši draudzīgi videi, var iegādāties kādu kāpostgalvu un burkānus, ar tiem doties uz mežu, atrast visskaistāko eglīti un izdekorēt to ar līdzi paņemtajiem dārzeņiem. Kad svētki mežā nosvinēti, tad dekorējumi paliks kā pārtika kādai stirnai vai briedim,» videi visdraudzīgāko svētku svinēšanu iesaka Tomass Kotovičs.