Prognozē augošu pieprasījumu pēc tirdzniecības platībām

Mazumtirdzniecības apgrozījums pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem gada pirmajos piecos mēnešos (no janvāra līdz maijam), salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, ir vidēji mēnesī pieaudzis par 5,6%, maijā sasniedzot pat 7% pieaugumu pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās.

Nozīmīgas pārmaiņas turpina "Rimi Baltic", viena no lielākajām pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības ķēdēm Baltijas valstīs, atverot jauna tipa ātrās iepirkšanās koncepta veikalus "Rimi Express" - Rīgā šobrīd jau darbojas pieci "Rimi Express" veikali.

Šā gada otrajā ceturksnī vidējās nomas maksas mazām tirdzniecības platībām līdz 100 kvadrātmetriem aktīvajā centrā bija no desmit līdz 30 eiro par kvadrātmetru mēnesī, atsevišķās vietās ar intensīvu gājēju un transporta plūsmu sasniedzot 35 eiro par kvadrātmetru mēnesī.

Vecrīgā nomas maksas par mazām tirdzniecības platībām vidēji svārstās no 20 līdz 50 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Lielākām platībām nomas maksas gan aktīvajā centrā, gan Vecrīgā ir amplitūdā no desmit līdz 20 eiro par kvadrātmetru mēnesī.

Nomas maksas par tirdzniecības telpu nelielām platībām, kas atrodas tālāk no centra vai mazāk aktīvos ielu posmos, ir no sešiem līdz 17 eiro par kvadrātmetru, savukārt par lielām platībām - no pieciem līdz 12 eiro par kvadrātmetru mēnesī.