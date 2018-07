Padomi, kā pareizi kopt ādu karstā vasarā

Cilvēkiem, kas cieš no rozācijas, saulē sejas āda iekaist, nevis kļūst veselīgāka. Tādēļ jālieto krēmi ar lielāku aizsardzību no saules. Aptiekās nopērkami līdzekļi, kuru sastāvā ir gan UV aizsargfiltrs, gan asinsvadu nomierinošas komponentes, gan iedarbība pret apsārtumu, līdz ar to vienu krēmu var lietot kā dienas krēmu. Pigmentācijas plankumiem ir dažāda izcelsme. Uz sejas un dekoltē zonas var rasties pleķīši pēc dažādiem izsitumiem, jo iekaisusi āda izdala pigmentu, aizsargājot iekaisušo vietu. Tāpēc ieteicams ādu sauļot tikai tad, ja tā ir vesela. Savukārt ap 40-50 gadu vecumu notiek ādas fotonovecošanās - parādās ultravioleto staru iedarbība uz ādas raga šūnām. Aktīniskās keratozes jeb saules keratozes - tā sauc novecošanās plankumus, kas lēnītēm gadu gaitā uzkrājas no pārsauļošanās un var pamazām pārvērsties par ādas audzējiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir lietot krēmus, kas ādu aizsargā no ultravioletajiem stariem. Savukārt iesauļoties cilvēki ar pigmentācijas plankumiem drīkst tikai nedaudz, lietojot savam ādas tipam un ādas problēmām atbilstošus aizsarglīdzekļus.